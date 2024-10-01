الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب لبيانات التضخم

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، بعد تراجعها بواحد في المئة الجلسة السابقة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر عند 522.97 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. كانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي إذ صعدت 0.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة بنحو خمسة بالمئة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر أيلول في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاع الصناعة للتكتل وكذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بعد قليل.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 31796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 39242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7612 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 8045 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للخدمات التعليمية.