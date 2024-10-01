الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

اسعار الخضروات في المنيا نار.. والبامية تسجل 80 جنيه

محصول البامية
محصول البامية

تشهد أسواق بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، ارتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، وإنخفاضا في اسعار بيع بعض الأصناف الأخرى ، حيث سجلت أسعار بيع البامية بـ 80 جنيها للكيلو الواحد، بدلا من 100 جنيها الأسبوع الماضي .

وجاءت أسعار بيع الطماطم  25 جنيها للكيلو، بدلا من 40 جنيها الأسبوع  الماضي، ووصل سعر بيع البطاطس لـ 25 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الكوسة  20 جنيها للكيلو ، والملوخية بــ  10 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار بيع البصل الأحمر لــ  15 جنيها للكيلو ، بدلا من 8 جنيهات الأسبوع الماضي .

ووصل سعر بيع الثوم لــ  60 جنيها للكيلو ، بدلا من 80 جنيها الأسبوع الماضي ، واللوبيا بــ 50 جنيها للكيلو ، والفاصوليا بــ 30 جنيها للكيلو ، والخياربــ 15 جنيها للكيلو ، وجاءت أسعار بيع الباذنجان بــ 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل بــ 10 جنيهات للكيلو ، والشطة الخضراء بــ 20 جنيها للكيلو  .

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