اسعار الخضروات في المنيا نار.. والبامية تسجل 80 جنيه

تشهد أسواق بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، ارتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، وإنخفاضا في اسعار بيع بعض الأصناف الأخرى ، حيث سجلت أسعار بيع البامية بـ 80 جنيها للكيلو الواحد، بدلا من 100 جنيها الأسبوع الماضي .

وجاءت أسعار بيع الطماطم 25 جنيها للكيلو، بدلا من 40 جنيها الأسبوع الماضي، ووصل سعر بيع البطاطس لـ 25 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الكوسة 20 جنيها للكيلو ، والملوخية بــ 10 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار بيع البصل الأحمر لــ 15 جنيها للكيلو ، بدلا من 8 جنيهات الأسبوع الماضي .

ووصل سعر بيع الثوم لــ 60 جنيها للكيلو ، بدلا من 80 جنيها الأسبوع الماضي ، واللوبيا بــ 50 جنيها للكيلو ، والفاصوليا بــ 30 جنيها للكيلو ، والخياربــ 15 جنيها للكيلو ، وجاءت أسعار بيع الباذنجان بــ 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل بــ 10 جنيهات للكيلو ، والشطة الخضراء بــ 20 جنيها للكيلو .