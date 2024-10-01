دعمًا من "التنمية المحلية".. تعليم الأقصر تتسلم 10 آلاف كتاب ثقافي متنوع

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر ١٠ آلاف كتاب ثقافى متنوع قدمتها وزارة التنمية المحلية دعماً لنشر الثقافة والمعرفة في الوسط التعليمي.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع دكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقد أصدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم تعليمات بتوزيع هذه الكتب على جميع الإدارات وفق كثافة الطلاب بكل إدارة.

في سياق متصل؛ أقامت "وحدة الدعم والتواصل" بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ورشة عمل حول حقوق الموظف المالية والإدارية والقانونية بمكتبة مصر العامة، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ومديري الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي السياق ذاته أقيمت ورشة عمل أخرى بمدرسة السلام الخاصة حول الصحافة الإلكترونية، وكيفية تنفيذ مجلة إلكترونية وفق الضوابط الوزارية، والتي أشرف عليها توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.

و أكد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة على الدور البارز الذي تقوم به المبادرة في توعية المعلمين والعاملين بالمديرية بشتى الإدارات والأقسام والتخصصات ، وكذا تنمية الطلاب مهارياً ومعرفياً.