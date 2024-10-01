تراجع بدرجات الحرارة وسقوط أمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا.

وأكد وجود فرص لسقوط امطار خفيفة قد تكون متوسطة مع بداية شهر أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 30 المحسوسة 31 الصغرى 22

السواحل الشمالية:- العظمى 27 المحسوسة 29 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 32 المحسوسة 34 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 31 المحسوسة 32 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 35 المحسوسة 36 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22

مطروح: العظمى 26 والصغرى 22

السلوم: العظمى 27 والصغرى 20

سيوة: العظمى 30 والصغرى 21

بورسعيد: العظمى 29 والصغرى 22

دمياط: العظمى 28 والصغرى 22

الزقازيق: العظمى 31 والصغرى 22

المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 22

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 22

السويس:- العظمى 31 والصغرى 22

العريش:- العظمى 28 والصغرى 22

رفح:- العظمى 28 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 32 والصغرى 22

نخل:- العظمى 29 والصغرى 15

طابا:- العظمى 31 الصغرى 23

كاترين:- العظمى 28 الصغرى 13

الطور:- العظمى 32 الصغرى 24

شرم الشيخ:- العظمى 33 الصغرى 25

الغردقة:- العظمى 33 الصغرى 24

مرسى علم:- العظمى 34 الصغرى 25

الفيوم:- العظمى 31 الصغرى 21

بنى سويف:- العظمى 31 الصغرى 20

المنيا:- العظمى 32 الصغرى 20

أسيوط:- العظمى 33 الصغرى 21

سوهاج:- العظمى 34 الصغرى 22

قنا:- العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر:- العظمى 36 الصغرى 24

أسوان:- العظمى 37 الصغرى 24

أبو سمبل:- العظمى 36 الصغرى 24

الوادي الجديد:- العظمى 35 الصغرى 22

شلاتين:- العظمى 33 الصغرى 25

أبو رماد:- العظمى 31 الصغرى 26

حلايب:- العظمى 30 الصغرى 27

رأس حدربة:- العظمى 30 الصغرى 27