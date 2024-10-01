وزيرة التضامن الاجتماعي تتقدم بالشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها لمبادرة "بإيديك تنقذي حياة "

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للسيدة الأولي انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لرعايتها الكريمة لمبادرة الهلال الأحمر المصري " بإيديك تنقذي حياة " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع وعي الرائدات الاجتماعيات في مجال الإسعافات الأولية، التي أطلقت صباح اليوم.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رعاية السيدة الأولي لهذه المبادرة تأتي استمراراً لرعايتها الكريمة ومتابعتها المستمرة لكافة أنشطة الهلال الأحمر المصري والتي تشهد طفرة كبيرة، كما أن حرص سيادتها على زيارة المقر الرئيسي للهلال الأحمر المصري أكثر من مرة كان له عامل إيجابي على المتطوعين وكافة العاملين بالهلال الأحمر المصري.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات واللاتي يبلغ عددهن 15 ألف رائدة لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة ،ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة، وإنقاذ حياة المصابين.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية ستتابع نتائج مبادرة " بإيديك تنقذى حياة" لحظة بلحظة، وهو ما سيضع مسئولية كبيرة على القائمين بتنفيذها، مشددة على أن قوة الرائدات الاجتماعيات ستلتقي علي الأرض وفي الميدان مع خبرة الهلال الأحمر المصري في مبادرة يتوفر لها كل عناصر النجاح.