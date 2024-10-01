غرة ربيع الثاني.. تعرف على أهم الظواهر الفلكية في شهر أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر، العديد من الظواهر الفلكية التي تشهدها سماء العالم، وتظهر في سماء مصر ليراها المواطنين بالعين المجردة، والتي يأتي في مقدمتها ميلاد محاق شهر ربيع الثاني غدًا الأربعاء.

ونشر الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته على "فيسبوك" أهم الظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر.

الظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر

2 أكتوبر:- القمر الجديد "محاق ربيع الثاني"

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى أبدا إذ يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

2 أكتوبر:- كسوف حلقي للشمس "غير مرئي في مصر"

5 أكتوبر:- يترائى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية = كوكب الحب والجمال).

7 أكتوبر:- يتراءى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

10 أكتوبر:- يترائى القمر في ذلك اليوم في طور التربيع الأول حيث يتراءى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا حيث تبلغ نسبة لمعانه 50%.

14 أكتوبر:- يتراءى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران بالسماء بعد غروب الشمس مباشرة.

17 أكتوبر:- اكتمال القمر "بدر ربيع الثاني".

19 أكتوبر:- يشرق كوكب المريخ (الكوكب الأحمر = كوكب الحرب) في ذلك اليوم عند منتصف الليل تقريبا مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم.

20 أكتوبر:- يشرق القمر في ذلك اليوم في الـ 8:00 مساءا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

21 أكتوبر:- زخة شهب الجباريات، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

24 أكتوبر:- يتراءى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل حيث تبلغ نسبة لمعانه 50%.

24 أكتوبر:- يشرق القمر في الـ 11:45 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس، ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)، وفي نفس الوقت يكون القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم.

25 أكتوبر:- يشرق القمر في ذلك اليوم بعد الـ 1:00 صباحا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

26 أكتوبر:- يتراءى كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية = كوكب الحب والجمال) مقترنا مع النجم العملاق أنتاريس Antares أو قلب العقرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم.