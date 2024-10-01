شرطة النقل والمواصلات تضبط 1345 قضية متنوعة

واصلت وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1345 قضية متنوعة.

وفى سياق آخر فقد أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل طفلته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بعصا خشبة.. سائق توك توك ينهي حياة طفلته بسبب السرقة بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.