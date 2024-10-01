ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالجيزة

تمكنت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 9 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابى مكون من (7 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة (الآيس – البودر) متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (7,5 كيلو جرام لمخدر البودر – 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8,750 مليون جنيه تقريبا..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (4,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,160 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين) ..بحوزة (6متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية، و ضبط عدد (31) قضية إتجار فى الأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم ( 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (31 متهم لــ 13 منهم معلومات جنائية).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2كيلو جرام لمخدر البانجو ).. بحوزة (4 متهمين لــ 2 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن ( بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما نجحت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط، برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام، فى ضبط المدعو “م ح”، البالغ من العمر 40 عامًا فلاح ومقيم بالمركز، بحوزته عدد 10فروش حشيش

وعدد2 بندقيه آلى و35 طلقه من ذات السلاح و سلاح أبيض هاتف محمول، ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطار من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من المخدرات بقصد الاتجار، بحوزة شخص مقيم بمركز أسيوط وسلاح آلى وعدد من الطلقات وسلاح ابيض وهاتف محمول ومبلغ مالى.

البداية وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط، برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بقيام شخص بالاتجار فى المواد المخدرة وأكدت معلومات وتحريات مباحث مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

كما تم تجهيز الحملة الامنية بعد تقنين الإجراءات القانونية والتحقق من المعلومات التى وردت قامت حملة امنية بضبط المتهم وبحوزته ماتم ذكره، وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.