ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (13) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل والدته بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي.

العثور على جثمان سيدة مُسنة بها آثار تعدٍ على رأسها

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا منذ عدة أيام يفيد بالعثور على جثمان سيدة مُسنة تُدعى تبلغ من العمر٦٩ عامًا، بها آثار تعدٍ على رأسها وملقاة داخل منزلها بقرية حمرا دوم بنجع حمادي.

و تبين من التحريات أن وراء الواقعة نجل المجني عليها بسبب إدمانه لشابو، حيث قام بضرب والدته بفأس على رأسها ما أدى إلى وفاتها فى الحال، بعدما فشل فى الحصول على أموال منها.

تم ضبط المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.