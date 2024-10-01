حفل استقبال مبهج للعام الدراسي الجديد بكلية التربية رياضية «بنات»

فى حفل مميز وأجواء يسودها الفرح والتفاؤل، نظمت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق، حفلاً رائعاً لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤م/٢٠٢٥م.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

شملت الاحتفالية عدة فعاليات، تمثلت في ندوة تعريفية لطلاب الفرقة الأولى لاستعراض طبيعة الدراسة وشرح كامل لطبيعة اللائحة الجديدة وطبيعة المناهج الدراسية، كما تم عمل جولة ميدانية من قبل طالبات الاتحاد لتعريف الطالبات الجدد بأماكن المحاضرات والملاعب وحمامات السباحة وأماكن التدريب المختلفة.

تخلل الحفل عدة برامج ترفيهية، ورياضية، وثقافية، وفنية، شملت ممارسة تنس الطاولة والشطرنج والعزف الفردي للطلاب الجدد، وذلك بمشاركة متميزة من الدكتور نادية الصاوي عميد الكلية، والدكتور مرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، فى جو سادة الود والتآلف بين المنظومة والطالبات.

يشار إلى أن الكلية قد تزينت بالكامل لاستقبال الطالبات بأزهى صورة لأجل إسعادهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم بالعام الجديد، بل ودفعهم نحو النجاح والتفوق، وذلك بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب بالكلية واتحاد الطلاب.