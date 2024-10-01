تمريض سوهاج تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بأهداف ومحاور مبادرة "بداية"

نظمت كلية التمريض بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية طلابية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بالمبادرة وأهميتها فى تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية لدى المواطنين، وبناء الوعي لدى أفراد الأسرة المصرية وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الإنتماء والولاء للدولة، وذلك بمشاركة 600 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية.

وأوضحت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، أن الندوة قدمت شرحاََ تفصيلياََ عن أهداف ومحاور مبادرة "بداية"، وأهم الفعاليات والأنشطة التي تشارك بها إدارة الجامعة لتنفيذ برنامج المبادرة، مشيرة إلى الندوة لاقت اقبالاََ كبيراََ من جانب الطلاب، وقد حضرها الدكتورة ثريا محمد وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وحاضر بها الدكتورة استر ابراهيم استاذ مساعد بقسم تمريض المسنين.