الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مخالفات المرور 2024.. التفاصيل الكاملة للاستعلام عنها وطرق سدادها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

مخالفات المرور 2024.. يرغب الكثير من المواطنين أصحاب المركبات في معرفة التفاصيل كافة عن الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين وطرق دفعها عبر موقع النيابة العامة، بدلا من الذهاب إلى الوحدات المرورية.

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طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

في البداية الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا 

يجب على المواطن اختيار بيانات المرور.

النقر على الاستعلام عن مخالفات المركبات.

إدخال الرقم القومي ورقم اللوحة.

أخيرًا النقر على استعلام.

خطوات سداد مخالفات المرور 2024 أون لاين

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا 

النقر خدمات المرور.

اختيار المواطن أيقونة الدفع.

اختيار الدفع أون لاين.

اختيار دفع المخالفات المرورية. 

يجب إدخال البيانات المطلوبة

الضغط على إجمالي المخالفات.

أخيرًا اكتب بيانات الكارت لسداد المخالفة الموجودة.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2024

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا 

النقر على أيقونة التظلمات.

 اختيار تظلمات رخص المركبات.

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها والنقر على تظلم. 

الضغط على إرسال الطلب.

أخيرًا حفظ الرقم لاستخدامه للمتابعة.

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