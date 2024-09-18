المرور يحرر 1629 مخالفة سير بدون تراخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن (1629) مخالفة السير بدون تراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «تيك توك» يظهر سيدة تحاول الانتحار، مستخدمة أداة حادة «كتر» وتقوم بإحداث إصابة لنفسها في منطقة الرقبة.

الداخلية .. تكشف حقيقة فيديولـ “سيدة تحاول الأنتحار ” عبر تطبيق “تيك توك”

وقالت الداخلية، في بيان لها “بالفحص والتحري، تبين أن السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو هي ربة منزل، تقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. تم استدعاؤها للتحقيق، وأثناء المعاينة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جسدها. وعند مواجهتها بالمقطع، أقرت السيدة بأنها افتعلت محاولة الانتحار واستخدمت «كتر» مزيفًا مع وضع كمية من الصبغة الحمراء على رقبتها، وذلك بهدف خداع ابنتها بأنها ستحاول الانتحار إذا حاولت الخروج من المنزل. وقد بررت هذا السلوك بأنها كانت تهدف إلى زيادة عدد المشاهدات على حسابها في تطبيق (تيك توك) بغرض الربح المالي، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة بعد الاعتراف بتزييف الحادثة واستغلالها وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض مادية”.

تأييد عقوبة “السجن 10سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لـ جبهة النصرة

كما عاقبت محكمة استئناف جنايات المنيا ، اليوم الأربعاء، برفض استئناف عامل، مقيم بأحدي قري مركز مغاغة، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الحكم السابق، في اتهامه بالانضمام لجماعة مسلحة ، "جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ، والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

حيث أصدرت حكمها برفض الطعن، المقدم من عامل بمعاقبته بـ السجن المشدد 10 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية.

ترجع احداث الواقعة إلي أنه في غضون الفترة من 2018-2022 ، التحق «منتصر. ع. أ» 38 سنة، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز مغاغة، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، بان التحق بجماعة «جبهه النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بتسلله عبر الدروب الصحراوية الغربية إلي دولة ليبيا، حيث تلقي دروسا في تأصيل فكرة القتال ضد الجيس النظامي الليبي، بدعوي وصفه بـ«العدو الصائل»، وقنع بتلك الافكار، وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أحالته للمحاكمة.