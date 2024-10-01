الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل 10 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على بلدة الداودية

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

كشفت وكالة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على الطرقات الرئيسة التي تصل المناطق الحدودية بالداخل اللبناني، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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برصاص الاحتلال والقصف العنيف.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة صباح اليوم

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إسرائيل: الغارات على لبنان بشكل محدود واللبنانيون:تقصف بعنف


وقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة الداودية القريبة من بلدة النجارية مستهدفا منزل مؤلف من أربع طبقات ما أدى إلى مقتل عائلة بكاملها مؤلفة من 10 أشخاص، إضافة إلى جرح 5 أشخاص كالاتي:
هنية حسين (إم احمد دياب )
- أحمد يوسف دياب 
- عباس يوسف دياب 
- حسن يوسف دياب 
- سيرين حسن دياب 
- يوسف حسن دياب 
- ميساء أخضر ( زوجة حسن دياب) 
- ندى يوسف دياب و ابنتها 
- حسن جميل دياب
وذكرت ، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى قطع الطرقات بين القطاع الشرقي ومنطقة حاصبيا، مبينة أنه بمؤازرة من الجيش اللبناني تم محاولة ردم الهوة التي خلفها القصف.

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