الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحوثيون: تنفيذ عمليتين عسكريتين على يافا وأم الرشراش

جماعة انصار الله
جماعة انصار الله

كشفت جماعة أنصار الله اليمنية" الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة نوع "صماد 4" على يافا وأم الرشراش، مؤكدة أنها حققت أهدافها.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 97 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن، وإن السلطات تحقق بهذا الشأن.
كما ذكرت شركة "أمبري" البريطانية أنها على علم بالواقعة، وأن الحادث هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه في غضون 3 ساعات. وقالت "أمبري" إنها تحقق في الأمر.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ "الحوثيون" هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

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