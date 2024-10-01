الحوثيون: تنفيذ عمليتين عسكريتين على يافا وأم الرشراش

كشفت جماعة أنصار الله اليمنية" الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة نوع "صماد 4" على يافا وأم الرشراش، مؤكدة أنها حققت أهدافها.



وبحسب"روسيا اليوم"، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 97 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن، وإن السلطات تحقق بهذا الشأن.

كما ذكرت شركة "أمبري" البريطانية أنها على علم بالواقعة، وأن الحادث هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه في غضون 3 ساعات. وقالت "أمبري" إنها تحقق في الأمر.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ "الحوثيون" هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.