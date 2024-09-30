أنصار الله: أسقطنا 11 طائرة أمريكية نوع MQ_9  نفذت مهام عدائية فوق اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، أن قواتها أسقطت طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وهي الحادية عشرة التي تتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بتاريخ 30-9-2024م

وقال العميد يحي سريع قاسم، متحدث انصار الله "الحوثيين" في بيانه مساء اليوم الاثنين: ضمنَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى وانتصاراً للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبناني، نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ تنفيذها مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الحاديةَ عشرةَ من هذا النوعِ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ هذه المعركة.

وأضاف: أنه في وقتٍ سابقٍ شنَّ العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ 17 غارةً على عدةِ منشآتٍ مدنيةٍ في محافظةِ الحديدةَ، منها الميناءُ ومحطةُ الكهرباءِ ما أدى إلى استشهادِ 5 مواطنينَ وجرحِ 57 كحصيلةٍ نهائية، وهذا العدوانَ الإجراميَّ لن يثنيَ الشعبَ اليمنيَّ ومن خلالِ قواتِه المسلحةِ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ والأخلاقيِّ تجاهَ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وأنَّ هذه الجريمةَ سيتمُّ الردُّ عليها بتصعيدِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ هذا العدوِّ المجرمِ خلالَ الفترةِ المقبلة.