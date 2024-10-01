الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية وذلك في ضوء جرائمه المتواصلة التي يقوم بها ضد قطاع غزة وأسفرت عن سقوط الالاف من الشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.



وفي هذا الصدد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي علاء الطويل (17 عاما)، وعبد الله أكرم إبراهيم (19 عاما)، ومراد كامل الطويل (26 عاما)، وأحمد عثمان يعقوب عثمان 19 عاما)، من قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد حسن فروخ (27 عاما)، من بلدة بيتونيا، وعبد الحكيم محمد أبو عادي (40 عاما)، وأحمد حسن محمد أبو عادي (32 عاما)، وجهاد محمد حسن أبو عادي (28 عاما)، وعبد زاهر أنس عبده (20 عاما)، وحسين سائد حسين عبده (20 عاما)، وقصي رياض أحمد عطايا (20 عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجز عسكريا على المدخل الرئيسي لبلدة دير دبوان شرقا، ما أعاق حركة المواطنين بالاتجاهين.

وفي سياق متصل، جدد الاحتلال إغلاق مكتب اتحاد لجان المرأة، بمدينة البيرة، بعد اقتحام مقره.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت في شهر أغسطس عام 2022، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية أحياء الظهر، وشعب السير بالبلدة، واعتقلت كلا من: إبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية، وجهاد علي اخلاوي صبارنة، وعوض حسن حسين عوض، وإياد كامل موسى بحر، وجميعهم في الأربعينات والخمسينات من العمر.

وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت، واعتقلت المواطن إبراهيم النطاح، واقتحمت منزل الأسير المحرر خليل العواودة، واستولت على حاسوبه الشخصي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقا، وفتشت منزل المواطن عيسى ظاهر حميدات، التي اعتقلت نجله مهند قبل شهر.