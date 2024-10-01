محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 32 مركبة ومعدة بعد صيانتها ورفع كفاءتها

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اصطفاف 32 سيارة ومعدة تابعة للمحافظة والوحدات المحلية من المراكز والأحياء وإدارة مرور أسيوط بعد إجراء أعمال الصيانة الشاملة لها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وصيانة السيارات والمعدات المعطلة بمختلف أنواعها التي يتم استخدامها في خدمة المواطن والمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس محمود كمال الدين والمهندس مصطفى علام القائمين بأعمال شركة أسيوط لإصلاح السيارات.

وتفقد المحافظ، عدد ٣٢ سيارة ومركبة ومعدة تابعة للمحافظة والوحدات المحلية من المراكز والأحياء وإدارة مرور أسيوط والتي كانت معطلة ومتهالكة ومتوقفة عن العمل لسنوات وبعض منها كان جاري تكهينه حيث تم إجراء الصيانة اللازمة لها ورفع كفاءتها لعودتها مجدداً للعمل مما يوفر على الدولة والمحافظة الملايين من الجنيهات.

وأوضح محافظ أسيوط أن التعاون مع شركة أسيوط لإصلاح السيارات أثمر عن الإنتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة شاملة لعدد ٣٢ مركبه ومعدة تتمثل في ( ٤ سيارات إطفاء، و١٨ سيارة جامبو قلاب، و٥ سيارة متسوبيشي كنتر قلاب، و٤ سيارات نقل دبابة، وسيارة جامبو ونش مرور) .

واشاد أبو النصر، بجهود العاملين بشركة أسيوط لإصلاح السيارات على جهودهم في أعمال صيانة السيارات والمعدات موجهاً بسرعة إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم مطالباً بضرورة الإستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لضمان إستمرار عمل المعدات والسيارات بحالتها الفنية الجيدة مما يؤثر ايجابياً في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب بالقطاعات المختلفة وذلك وفقاً لأولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن الجهود المبذولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.