خلافات الميراث.. ضبط بائع شرع في التخلص من عمه بجهينة

أصيب بائع في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالظهر تعدى عليه نجل شقيقه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بذات الناحية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول "محمود . ع . م . ع" 40 سنة بائع يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالظهر .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال زوجته "هدى . م . م . ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية إتهمت نجل شقيقه "فارس . م . ع . م" 23 سنة بائع ومقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض كان بحوزنه مما أدى لحدوث إصابته بسبب خلاف علي قطعة أرض آلت إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة [ مطواة ] بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مزارع في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكدمة بالعين اليسرى تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بحجر بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . م . ا . ع" 55 سنة مزارع يقيم بدائرة المركز مصاباً بكدمة بالعين اليسرى وإشتباه نزيف بالمخ وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجله "أحمد . م . م . ا" 24 سنة عامل يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومتهما "السيد . ا . م . ح" 50 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي على والده بحجر وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .