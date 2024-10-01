لاعب الأهلي السابق : إذا افتقد الأحمر السيطرة على بعض تصرفات لاعبيه سنرى نتائج سلبية مقبلة

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الكرة المصرية السابق، أن الاهلي والزمالك فريقين كبيرين ولديهم حلول فنية كثيرة، مشيرا إلى أنه لم يتوقع خسارة كأس السوبر الإفريقي بالنسبة للفريق الأحمر، في ظل المستويات بين الناديين، موضحا أن الزمالك كان لديه دوافع كثيرة واستغل الحالة الأخيرة وكان هناك حالة تركيز شديدة.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "لاعبو الأهلي كانوا في حالة غريبة، والفريق افتقد السيطرة على غرفة الملابس في غياب مدير الكرة واذا استمرت حاله التسيب خارج الملعب فمن الوارد ان يحقق الاعلى نتائج سلبية قريبة مقبلة، كولر مدرب كبير ولا يعرف طباع اللاعبين المصريين، والمدرب الأجنبي يعمل باحترافية فقط داخل الملعب، ولم يمنح الخصم الاحتراف الكافٍ رغم أنه كان أحد مزايا الأهلي في سنوات سابقة، وكان الفريق يلعب حتى الدقيقة 90 كما حدث أمام الوداد المغربي".

وأضاف: "فنيًا المباراة لم تكن قوية، وما حدث من لاعبي الأهلي كان حالة (تسيب واضحة)، وقرار تعيين محمد رمضان لاعادة الانضباط، ومصلحة الفريق هي الأهم حاليا وكولر لابد أن يوافق بشكل عادي".

وواصل: "غرفة ملابس الأهلي لم تكن منضبطة مؤخرًا، ولا يوجد ردع واضح، ومثلا صالح جمعة كان لديه العديد من الأزمات لكن كان يقابله عقوبات صارمة من سيد عبدالحفيظ في وقتها، كما أن الفريق لم يكن جاهزا فنيا وكل الاحتكاكات كانت لصالح الزمالك".