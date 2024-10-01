إعلام إسرائيلي: وحدات كوماندوز تدخل لبنان لأول مرة منذ 2006
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدات كوماندوز خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى لبنان، في أول توغل بري إسرائيلي بلبنان منذ 2006.
وأوضحت أن العملية تمت بدعم من من سلاح الجو وقوات المدفعية.
وأشارت المصادر إلى أن قوات من سلاحي البحرية والجو متأهبة للتدخل إذا إقتضت الضرورة.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن غزو إسرائيل البري في لبنان يبدو أنه قد بدأ.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.
قال الجيش الإسرائيلي بيان، إن الهجوم البري في جنوب لبنان، والذي أطلق عليه عملية "السهام الشمالية"، سيستمر في وفقاً لتقييم الوضع، وبالتوازي مع "القتال في غزة، وفي ساحات أخرى".