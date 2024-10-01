اكتشف عبقرية فان جوخ في لوحة ليلة مرصعة بالنجوم

فهم قوانين الفيزياء قبل وضعها

كشف باحثون أن فينيست فان جوخ اعتمد على قوانين الفيزياء الدقيقة لرسم رائعته لوحة "الليلة المرصعة بالنجوم"، وفقًا لدراسة جديدة تقول إن الفنان الأسطوري كان لديه فهم بديهي للعالم الطبيعي.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، جذبت هذه اللوحة، التي رسمت في يونيو 1889، انتباه الملايين لأكثر من قرن من الزمان، وذلك بفضل تصويرها لسماء زرقاء دوامية وقمر أصفر ونجوم باستخدام انفجار من الألوان والأشكال.

وكل نجم في اللوحة الأسطورية محاط بتموجات صفراء، تتألق بانعكاسات تشبه الضوء على الماء، فضلاً على أن ضربات الفرشاة الرائدة للفنان المضطرب تخلق وهمًا بحركة السماء.

واستطاع العلماء تحليل لوحة فان جوخ لكشف ما يسمونه "الاضطراب الخفي" في تصوير الرسام للسماء، قال يونج شيانج هوانج، أحد المشاركين في الدراسة: "بفضل صورة رقمية عالية الدقة، تمكنا من قياس الحجم النموذجي لضربات الفرشاة بدقة ومقارنتها بالمقاييس المتوقعة من نظريات الاضطرابات".

قام باحثون متخصصون في حركة السوائل بمقارنة ضربات الفرشاة في اللوحة بأوراق الشجر التي تدور في قمع الريح عبر فحص المقياس النسبي والتباعد بين ضربات الفرشاة الدوارة وحسبوا السطوع النسبي لألوان الطلاء المختلفة.

وفحص الباحثون على وجه الخصوص النطاق المكاني للأشكال الدوارة الرئيسية الـ14 في اللوحة، ومن خلال هذه الملاحظات الدقيقة، قدروا بتقدير شكل وطاقة وحجم الغلاف الجوي الموضح في اللوحة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الصورة تتوافق مع قاعدة فيزيائية تعرف باسم قانون كولموغوروف الذي يتنبأ بحركة الغلاف الجوي.

بشكل عام، يقول العلماء إن الاستخدام الدقيق للفنان للحجم والسطوع "يلتقط بدقة" القواعد وراء اضطراب الغلاف الجوي وتدفق الطاقة في حركة الهواء من المقاييس الصغيرة إلى الكبيرة.

ووجدوا أن بعض القوانين التي تنطبق على فيزياء السماوات الحقيقية تنطبق أيضًا على تصوير الفنان.

ويبدو أن الفنان الأسطوري نجح في التقاط أبعاد متعددة للفيزياء "بدقة مدهشة"، بحسب الباحثين.

قال الدكتور هوانغ: "ربما يكون التمثيل الدقيق لفان جوخ للاضطرابات نابعًا من دراسة حركة السحب والغلاف الجوي أو من إحساس فطري بكيفية التقاط ديناميكية السماء"، وقال "إنه يكشف عن فهم عميق وبديهي للظواهر الطبيعية".