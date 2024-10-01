الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طولكرم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة دمرت

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أحمد موسى يكشف عن مخطط الاحتلال لمناطق الإخلاء في غزة (فيديو)

وأفادت مراسلة الوكالة، باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى احيائها وتحديدا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات اطلاق اعيرة نارية في المنطقة.

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