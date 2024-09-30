أحمد موسى يكشف عن مخطط الاحتلال لمناطق الإخلاء في غزة (فيديو)

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الإخلاء في قطاع غزة، موضحًا أن هناك توسعًا كبيرًا من بداية تنفيذ عملية الإخلاء في شهر نوفمبر 2023.



وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، أن مخطط قوات الاحتلال توسع بشكل مضاعف في شهر ديسمبر 2023 وشهر يناير 2024، مشيراً إلى أن وصل في مايو 2024 إلى بؤرة صغيرة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مناطق النزوح في قطاع غزة أصبحت الأكثر كثافة سكانية في العالم بحلول شهر مايو 2024، مقارنة بالمساحة التي كانوا يعيش فيها سكان القطاع قبل أكتوبر 2023، حيث باتوا الآن في منطقة ضيقة للغاية.

وأوضح أحمد موسى، أنه تم تقسيم الدولة الفلسطينية في عام 1947 من قبل الأمم المتحدة، حيث حصلت دولة الاحتلال على نسبة 57.7% من إجمالي مساحة فلسطين.

مخطط تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية

واختتم أحمد موسى: حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة حرب وتعتبر حكومة متطرفة، لديها مخطط كبير لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يزعمون إقامة الدولة اليهودية وفقًا لما نص عليه التوراة، حسب ادعائهم.

وأدان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والاعتداءات على المناطق السكانية في لبنان، محذّراً من كارثة إنسانية أشبه بتلك التي شهدتها غزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنّ اغتيال السيد نصر الله أدّى إلى "زعزعة الاستقرار بشكل خطير في المنطقة".

وأضاف أنّ قصف المناطق السكنية في لبنان "تسبّب في خسائر بشرية فادحة، ومن شأنه أن يخلق كارثة إنسانية أشبه بتلك التي شهدتها غزة".

اغتيال الاحتلال الإسرائيلي نصر الله

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الروسية، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي السيد نصر الله، محذّرةً من تداعيات ذلك على لبنان والشرق الأوسط بأسره.

وأضافت الخارجية الروسية أنّ "هذا العمل العنيف محفوف بعواقب وخيمة أكبر على لبنان والشرق الأوسط بأكمله، وإسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق".

وحثّت وزارة الخارجية "إسرائيل مرةً أخرى على وقف الأعمال العدائية على الفور، الأمر الذي من شأنه أن يوقف إراقة الدماء ويخلق الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية".

يُذكر أنّ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وصل إلى طهران على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، اليوم الاثنين،حيث من المقرّر أن يلتقي عدداً من المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة.

يأتي ذلك بعدما استشهد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، على طريق القدس، بعد عدوان إسرائيلي غاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت.