عجوز يشتري جيتار تايلور سويفت ثم يحطمه| ما السبب؟

فاجأ أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عشاق المطربة تايلور سويفت بتحطيم الجيتار الخاص بها والموقع باسمها بعدما اقتناه خلال مزاد علني بولاية تكساس الأمريكية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل” البريطانية، الرجل وهو يتجه إلى المسرح للحصول على الجائزة ليبدأ على الفور في تحطيم الجيتار بمطرقة سلمها له أحد العاملين في المزاد.

وحطم الرجل العجوز الجيتار الذي كلفه الحصول عليه 4 آلاف دولار أمريكي، وعلق الفائز بالجيتار بعدما حطمه: "خذ هذه الآله وعلقها"، بينما تصاعدت هتافات الحضور المؤيدة لفعلته.

وعلى الرغم من أن الآلة باهظة الثمن أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام، إلا أنه ما زال سعيدًا بالفوز بجائزته.

ذهبت جميع المبالغ البالغة 4000 دولار إلى الأعمال الخيرية والمخصصة لدعم التعليم الزراعي والريفي للشباب المحلي.

نشر أحد مستخدمي TikTok مقطع الفيديو وعلق عليه: "اشترى رجل غيتارًا موقّعًا لتايلور سويفت في مزاد مباشر مقابل 4000 دولار، فقط ليدمره، وأفاد موقع TMZ أن الجيتار تم التبرع به للمزاد قبل تأييد سويفت لكامالا هاريس للرئاسة.

ويأتي تدمير جيتار تايلور بعد أيام من إعلان تأييدها لكامالا هاريس للرئاسة على حساب دونالد ترامب.

وقال روب بارتلي، أحد الحاضرين في المزاد، لصحيفة "ذا إندبندنت" عن لحظة تحطيم الجيتار: "لقد تم بيع جيتار تايلور سويفت في وقت سابق من هذا العام، لذلك لم يكن من غير المعتاد طرحه في مزاد علني".

"ومع ذلك... عندما أعلن الرجل عن نيته تحطيم الجيتار وقف الجميع مصدوم فيما أخج آخرون كاميرات هواتفهم لتصوير الواقعة."

وأيدت تايلور هاريس بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بين نائب الرئيس الحالي وترامب، وقالت في منشور شاركته الملايين من عشاقها عبر حساباتها الرسمية يمواقع التواصل الاجتماعي: "مثل العديد منكم، شاهدت المناظرة الليلة. إذا لم تكن قد شاهدتها بالفعل، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء بحثك حول القضايا المطروحة والمواقف التي يتبناها هؤلاء المرشحون بشأن الموضوعات التي تهمك أكثر من غيرها. بصفتي ناخبة، أحرص على مشاهدة وقراءة كل ما أستطيع عن سياساتهم وخططهم المقترحة لهذا البلد."

وأضافت: "لقد علمت مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي الذي يصورني وأنا أؤيد كذبًا ترشح دونالد ترامب للرئاسة أثار ذلك مخاوفي حقًا بشأن الذكاء الاصطناعي ومخاطر نشر المعلومات المضللة. لقد أوصلني ذلك إلى استنتاج مفاده أنني بحاجة إلى أن أكون شفافة للغاية بشأن خططي الفعلية لهذه الانتخابات كناخبة. إن أبسط طريقة لمكافحة المعلومات المضللة هي الحقيقة".

أشارت إلى أنها ستصوت لصالح كامالا هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها تحتاج إلى محارب للدفاع عنها. وأعتقد أنها زعيمة موهوبة وثابتة وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد إذا كنا نتمتع بالهدوء وليس الفوضى. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، الذي كان يدافع التلقيح الصناعي، وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن.

"وأضافت تايلور: "لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري. البحث متروك لك، والاختيار متروك لك. أود أيضًا أن أقول، وخاصة للناخبين لأول مرة: تذكروا أنه من أجل التصويت، يجب أن تكون مسجلاً! كما أجد أنه من الأسهل بكثير التصويت المبكر. سأضع رابطًا لمكان التسجيل والعثور على تواريخ التصويت المبكر والمعلومات."