محمد الشامي: هدفي في الزمالك أفضل من هدف إمام عاشور أمام فاركو

كشف محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن رأيه في اختيار هدف إمام عاشور الأفضل في الدوري الممتاز.

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وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: هدف إمام عاشور فاركو الأفضل في الدوري الممتاز كان رائعًا ولكن هدفي أمام الزمالك كان أفضل.

وأكد الشامي، لا بد من تشكيل لجنة لاختيار أفضل لاعب هدف والتشكيل المثالي في الدوري وليس بالتصويت.

وتابع، أحمد سيد زيزو في "حته تانية" ويصنع الفارق بشكل كبير مع الزمالك.

واختتم، زيزو حاليًا هو أفضل لاعب في مصر من حيث الاستمرارية.