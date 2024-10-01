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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد الشامي:  لقب ابن حسام حسن يحزنني وكنت أتمني العودة إلى الزمالك

حسام حسن
حسام حسن

قال محمد الشامي لاعب فريق المصري البورسعيدي إن لقب ابن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحزنه كثيرا مؤكداً أن أي لاعب انضم لصفوف الفراعنة كان يستحق هذا الشرف.

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أكد الشامي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه كان يتمني العودة إلى نادي الزمالك خاصة أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الكافي.

أضاف:" بدايتي كانت مع نادي طلخة ثم انتقلت إلي نادي إنبي وأنا في عمر 17 عاماً".

تابع:" أثناء تواجدي في الزمالك كان هناك ما يقارب من 18 صفقة جديدة ولم أحصل علي فرصتي كاملة".

وتحدث الشامي عن علاقته مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا:" لقب ابن حسام حسن يحزنني كثيراً ولا يوجد لاعب ينضم للمنتخب إلا وكان يستحق هذا الشرف الكبير".

وأكمل:" هناك لاعبين كثيرين في النادي المصري يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل ميدو جابر وكنت أتمني العودة لنادي الزمالك".

واستطرد:" مسجل علي هاتفي عبارة لاتستسلم وتعلمتها من كابتن حسام حسن".

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