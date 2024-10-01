ضبط شخص بحوزته كمية مخدرات بغرض الاتجار باسيوط

نجحت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط، برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام، فى ضبط المدعو “م ح”، البالغ من العمر 40 عامًا فلاح ومقيم بالمركز، بحوزته عدد 10فروش حشيش

وعدد2 بندقيه آلى و35 طلقه من ذات السلاح و سلاح أبيض هاتف محمول، ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطار من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من المخدرات بقصد الاتجار، بحوزة شخص مقيم بمركز أسيوط وسلاح آلى وعدد من الطلقات وسلاح ابيض وهاتف محمول ومبلغ مالى.

البداية وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط، برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بقيام شخص بالاتجار فى المواد المخدرة وأكدت معلومات وتحريات مباحث مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

كما تم تجهيز الحملة الامنية بعد تقنين الإجراءات القانونية والتحقق من المعلومات التى وردت قامت حملة امنية بضبط المتهم وبحوزته ماتم ذكره، وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.