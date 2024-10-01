عاجل.. الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية بيروت

ذكرت وكالة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت متأخر من يوم الاثنين الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



وأضافت أن القصف استهدف الرويس، والليلكي، وبئر العبد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مباني في الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا ‏إلى جميع السكان المتواجدين في عدد من المباني في أحياء الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، وطالبهم بإخلائها فورا.

وعلى صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الاثنين إنه دمر مستودع صواريخ "سطح - جو" كان حزب الله قد وضعه على بعد نحو 1.5 كيلومتر عن مطار لبنان الدولي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله مجهز ببطاريات صواريخ أرض جو.

وذكر أن صواريخ أرض - جو تشكل تهديدا للمجال الجوي الدولي ويمكن أن تصيب أي طائرة تحلق في الأجواء اللبنانية.

وأضاف أنه وفي إطار موجات الهجوم الواسعة النطاق على لبنان وفي هجوم دقيق من قبل سلاح الجو (الإسرائيلي)، قصفت الطائرات المقاتلة البنية التحتية لإطلاق صواريخ أرض جو التي كانت موضوعة بالقرب من مطار بيروت الدولي.

وأشار إلى أن هذه البنية مثل بنى أخرى لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله منتشرة في جميع أنحاء لبنان.

وقال المتحدث إن سلاح الجو هاجم عشرات المقرات والمستودعات ومنصات إطلاق صواريخ جو - أرض تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بلبنان.

وأوضح أن هذه الهجمات تتيح استكمال مئات الطلعات الهجومية في جميع أنحاء لبنان لإزالة التهديدات المختلفة.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة وتدمير وإضعاف القدرات العسكرية والبنية التحتية لحزب الله في لبنان.

