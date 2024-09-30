استدعاء نجم المصري البورسعيدي للإنضمام لمعسكر منتخب بنين

يستعد منتخب بنين لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اللتين تجمعاه بنظيره منتخب رواندا، حيث تقام المباراة الأولى بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في العاشر من أكتوبر المقبل.

واستقبلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الوافد الجديد على صفوف القلعة الخضراء أتدجيكو سامادو للانضمام لمعسكر منتخب

وتقام المباراة الثانية بالعاصمة الرواندية كيجالي في الخامس عشر من الشهر ذاته، حيث سيغادر اللاعب إلى أبيدجان في السابع من أكتوبر أيضًا.