اليوم .. ٢٢ فرقة للفنون الشعبية تبهر شوارع الإسماعيلية

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، استعراض فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين .

ويشهد شارع محمد علي الشهير بمدينة الإسماعيلية، عرض استعراضي لنحو ٢١ فرقة بينهم ٩ فرق عربية واجنبية و١١ فرقة محلية بينهم فرقة ذوي الهمم وسط حضور جماهيري مكثف، ومن المنتظر أن تنطلق فاعليات المهرجان الاربعاء الثاني من أكتوبر المقبل وتستمر حتى السابع من أكتوبر .وتقام على ٨ مسارح مفتوحة بمحافظة الإسماعيلية.

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية، أن دول فلسطين والاردن وتونس والجزائر والهند والمالديف وإندونيسيا واليونان ورومانيا من الفرق المشاركة في المهرجان على المستوى الدولي .

فيما تشارك من الفرق المحلية للفنون الشعبية فرق الشرقية وأسوان والاسكندرية والمنيا والوادي الجديد والعريش وبورسعيد وشلاتين والنيل وبورسعيد والإسماعيلية واسيوط وفرقة ذوي الهمم .

وتنطلق فاعليات المهرجان داخل ٨ مسارح مفتوحة بمحافظة الإسماعيلية حيث تم الاعلان رسميا عن فتح حديقة الشيخ زايد وحديقة الخالدين ونادي الأسرة ونادي الدنفاه وشاطيء الفيروز داخل مدينة الإسماعيلية .كما تقام عروض بالقصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وتقام فاعليات المهرجان في الخامسة من عصر الأول من أكتوبر بعرض ديفيليه بشارع محمد علي .فيما يقام حفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الاسماعيليه مساء الثاني من أكتوبر المقبل .

وتقيم محافظة الإسماعيلية مهرجانات دولية أبرزها مهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومهرجان المانجو بالإضافة لمهرجان الفنون الشعبية الدولي.

وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، صاحب مبادرة تنظيم مهرجان دولي للفنون الشعبية بمحافظة الإسماعيلية في الثمانينات من القرن الماضي بهدف التعريف بالثقافات والفلكور الفني وفي محاولة للترويج السياحي للاسماعيلية التي كانت بدأت في هذا التوقيت يتاح لها مكانة على خريطة السياحة الداخلية في مصر بعد عدة سنوات من إعادة تعمير المدينة التي عانت ويلات الحرب حتى اكتوبر 1973.

واستمر مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في فعالياته السنوية كل عام حتى بداية الألفية حيث تم وقفه لأسباب أمنية ثم عاود لاستئناف نشاطه في 2015 ليكمل هذا العام نسخته ال ٢٤ وتعد اغنية (كل الشعوب جاية تغني في مهرجان الاسماعيليه والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية) اشهر الاغاني التي يحفظها أهالي الاسماعيلية ويستقبلون بها ضيوف المهرجان والمشاركين فيه.