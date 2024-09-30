الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة ببرج سكني بالفيوم

نجحت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم في إنقاذ "قطة"محتجزه بأحد العقارات بدائرة قسم أول الفيوم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث .

أنقذ رجال الحماية المدنية بالفيوم، قطة عالقة بالطابق الخامس لعقار سكني ببرج فى شارع المطحن دائرة قسم أول الفيوم بإستخدام سلم هيدروليكى وتسليمها لصاحبتها.

كان مأمور قسم شرطة أول الفيوم قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم بإحتجاز القطة خاصتها بأحد الشقق الكائنة بالعقار محل سكنها.

ومن جانبها تلقت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من قسم أول الفيوم يفيد بإستغاثة سيدة بإنقاذ القطة خاصتها عالقة من أعلى سطح برج سكني بناحية شارع المحطن وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، بإشراف مدير الحماية المدنية بالفيوم.

وتم الدفع بسلم هيدروليكي لإنزالها وإنقاذ القطة التى أطلقت عليها صاحبتها اسم بوسي، وتسليمها إلى السيدة التي تملكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان السيدة وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة على رأسهم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ولرجال الحماية المدنية، لما بذلوه من جهد لإنقاذ القطة التى تملكها.