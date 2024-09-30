الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يستجيب لمطالب مطوري القاهرة الجديدة.. أبرزها رسوم التنازل وأراضي المستثمر الصغير

بوابة الوفد الإلكترونية

أشادت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بالقرارات الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، والتي جاءت استجابة للطلبات التي تقدمت بها الجمعية في أول اجتماعاتها معه عقب توليه المسؤولية.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، إن الاستجابة السريعة من وزير الإٍسكان لأكثر من 4 مطالب هامة قدمها مجلس الإدارة خلال اجتماعه قبل شهر تقريبا، تكشف عن اتجاه الدولة للتيسر على المطورين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف، بأن أولى المطالب التي تم مناقشتها وأعلن الوزير عن الاستجابة لها هي إعادة دراسة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراض في المدن الجديدة لتصبح في حدود من2 إلى 3% بدلاً من 10% وهو ما سيخلق موارد مالية لهيئة المجتمعات العمرانية كانت معطلة بسبب ارتفاع نسبة رسوم التنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم .

وأكد البستاني، أيضاً الموافقة على تقنين تحويل جزء من البدروم إلى النشاط السكني وهو ما وافق عليه وزير الإسكان، وكذلك تحقيق المساواة في استكمال غرف السطح بشكل عادل وليس على حساب الملتزمين بالتراخيص ممن رفضوا البناء المخالف.


ويعد من المطالب الهامة التي تقدمت بها جمعية المطورين واستجابت لها وزارة الإسكان، إعادة إحياء مشروع أراضي المستثمر الصغير لشركات التطوير والتي توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشرائح الأكبر من العملاء في مصر.


وشكر مجلس إدارة الجمعية، وزير الإسكان على سرعة الاستجابة، مؤكدين أن هناك المزيد من الخطوات المشتركة ستتم تباعا بالتعاون مع وزارة الإسكان لحل العديد من الملفات الشائكة في المدن الجديدة والتي تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، مؤكدين أن وزارة الإسكان تعيش فترة نشاط استثنائية يجب استثمارها جيداً لأنها أوضاع متأزمة منذ سنوات.

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