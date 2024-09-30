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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: كولر سافر إلي سويسرا بدون إذن الأهلي وغضب داخل لجنة التخطيط

كولر
كولر

قال الإعلامي خالد الغندور إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي غير راضية عن بعض تصرفات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة وعلي رأسها السفر بدون إذن".

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" لجنة التخطيط تشعر بالاستياء من كولر بسبب الراحة الكبيرة التي منحها للاعبين".

وواصل:" كولر سافر إلى سويسرا دون إبلاغ إدارة النادي الأهلي اللى قررت ان السفر لا بد أن يكون في توقيتات معينة".

وتحدث الغندور عن محمد هاني قائلا:" الأهلي سيفقد محمد هاني ثلاثة شهور وسيغيب عن مباراتي المنتخب أمام موريتانيا".

وأكمل:" عمر جابر الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في المنتخب خاصة أن العلاقة ليست أفضل حاجة مع عمر كمال والجهاز الفني وهناك محمد شحاتة وأحمد عيد مرشحين أيضاً".

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