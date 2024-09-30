الأهلي يعلن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعًا بعد ظهر اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

وحضره الكابتن مختار مختار رئيس اللجنة، والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمد رمضان عضوا اللجنة، والكابتن حسام غالي عضو المجلس واللجنة. وتم استدعاء الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين الكابتن محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. وقدم الكابتن محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط. فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله الكابتن سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق . وحرص الكابتن محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.