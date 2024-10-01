ازالة فورية لحالات تعدى بمركز نجع حمادي بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور البدرى منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 175متر تقريبا برتفاع متر ونصف تقريبا، بعزبة البوصة بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية ،وتمت الازالة حتى سطح الارض .

وأشار إلي أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.الغربى بهجورة.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ الازالة للابنية المخالفة للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة.

وذلك بحضور مصطفى محمود عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة تمت الازالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأضاف أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن تم تنفيذ ازالة فورية عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض الحجرى ومونة الاسمنت على مساحة (اثنين قيراط ) تقريبا وارتفاع مترين تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية مخالفا للقانون ، بناحية سلاجة، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة وتم التنبية على المخالف برفع الانقاض وعدم الشروع فى تنفيذ هذة المخالفة مرة اخرى.

كما اشار انور أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.