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الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

القسام تنعى محمد حسين سرور قائد العمليات الجوية في حزب الله

محمد حسين سرور
محمد حسين سرور

نعت كتائب القسام، قائد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المقاومة الإسلامية- حزب الله، محمد حسين سرور، الذي استهدفته غارة الاحتلال في لبنان.

 

وقالت القسام في بيانها: بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان :الشهيد المجاهد القائد/  محمد حسين سرور (الحاج أبو صالح)، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس إثر عملية اغتيال بقصف صهيوني غادر على ضاحية بيروت الجنوبيّة؛ أمس الخميس 23 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 2024/09/26م.

 

وأضافت القسام، أن للشهيد "الحاج أبو صالح" دوره المهم الذي اضطلع به في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته؛ إذ قاد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المقاومة الإسلامية على جبهة الإسناد اللبنانية خلال معركة طوفان الأقصى.

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