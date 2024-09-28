المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تل أبيب

شنت المقاومة الإسلامية في العراقي، اليوم السبت، هجوما جويا بالطيران المسيّر على هدف حيوي في تل أبيب بأراضينا المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 28-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً في تل أبيب بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.