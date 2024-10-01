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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

التربية الإجتماعية ببني سويف تنظم ورشة بعنوان “ العمل المهني مسؤولية مشتركة”

موجه عام التربية
موجه عام التربية الإجتماعية

نظم توجيه عام التربية الإجتماعية، ورشة عمل بعنوان العمل المهني مسؤولية مشتركة، يأتي ذلك في إطار خطة المديرية التربية لتطوير منظومة العمل المهني.

 

مهارات بناء الإنسان 

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، إلي  أن اللقاء يأتي في إطار خطة المديرية تحت إشراف الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية تحت شعار الأنشطة الطلابية وسيلة لاكتشاف الهوايات وتنمية المهارات لبناء الإنسان .

واستهدف البرنامج الموجهين والاخصائيين الاجتماعيين 

ويهدف إلى تعزيز السلوكية الإيجابية وتلافي السلبية وتنشيط الاهتمام بالجماعات المدرسية والتنظيمات المؤسسية والبرلمان المدرسي وتوفير الدعم الوقائي والتنموي لمواجهة كافة أشكال التطرف وتوفير فرص لتمكين الطلاب من المشاركة البناءة وحق التعبير عن الرأي.

تضمن اللقاء تنفيذ محاضرة توعوية حاضر فيها حجاج عطية موجه أول المديرية ونوال قرني  موجه عام اتحاد الطلاب و أمل عبد المنعم مدير مكتب الخدمة الإجتماعية و خالد عبد المنعم مدير التربية الإجتماعية.

 ياتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية الإجتماعية وتحت رعاية  هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. 

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