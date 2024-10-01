مبادرة "بداية " تنظم فاعليات متنوعة بمراكز الشباب قنا

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء، أمس الأثنين ، بحضور عددًا من المشاركين نحو ٢٥ طليعة، تدريبات فريق الزهرات بمركز شباب الحراجية التابع لإدارة شباب قوص جنوب محافظة قنا.

وأكد محمد عبد الرحيم عرفه، أن من الأهداف الرئيسية من التدريبات هى تنمية القدرات والمهارات البدنية والصحية لدى الطلائع والزهرات، ومساعدة الفتيات والشباب على تنمية طاقاتهم الجسمانية والعقلية والاجتماعية والروحية كأفراد وكمواطنين مسئولين، وأيضا كأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالم.

كما نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء تدريبات فريق الزهرات بمركز شباب دندرة التابع لإدارة شباب قنا .

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه، هذه الشعبة تأتى فى إطار الاهتمام تكثيف النشاط الرياضي وفتح مراكز الشباب لجذب أكبر عدد من المستفيدين .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

خلال الاجتماع الدوري .. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وأيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حده، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة علي مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.

و وجه "عبد الحليم" بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.