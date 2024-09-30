سياحة المهرجانات فرصة قوية للترويج للمقاصد المصرية

حبيبة الشاعر: حضور السياح فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب أكبر ترويج للسياحة

أكدت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، نجح فى جذب الأنظار تجاه مدينة الغردقة التى تعد أحد أهم الوجهات السياحية المصرية.

وأشارت حبيبة الشاعر، فى تصريحات على هامش الحفل الختامى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، إلى أن سياحة المهرجانات تعد من الأنماط الهامة التى تلعب دورًا كبيرًا فى تنشيط المقاصد السياحية، لاسيما وأنها تسلط الضوء على تلك المقاصد وأهميتها وجمالها خاصة الفعاليات التى تم تنظيمها لضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب.

وشددت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، على ضرورة استغلال مناطق الجذب السياحى لشعبية هذه المهرجانات بتنظيم البرامج السياحية المناسبة لها.

وأشارت عضو غرفة الفنادق، إلى أن دعوة السياح الأجانب بالغردقة لحضور فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب يساهم بشكل فعال فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

واختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى احتفالية سينمائية بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما.

وشهد الحفل إعلان جوائز الدورة من قبل رؤساء لجان التحكيم، التى تضم كبار المخرجين مثل هانى لاشين وخالد بهجت وعمر عبدالعزيز ومحمد العدل، إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة الخضراء التى تُمنح لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والمناخ.

المهرجان احتفى أيضًا بمشاريع تخرج كبار المخرجين مثل هانى لاشين وساندرا نشأت وأمير رمسيس.

كما تضمن المهرجان ندوة خاصة عرضت أفلام جيل معهد السينما الحالي، بحضور الدكتور خالد بهجت والدكتورة إيمان يونس.

وأعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى ختام دورته الثانية جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفاز بالجائزة الفضية فيلم «العبد» للمخرج سعد الموفق من المغرب، وحصد الجائزة الذهبية الفيلم الكينى Otis janam.

وذهبت جائزة أفضل ممثل لسعد الموفق من المغرب عن فيلم العبد، وفازت بجائزة أفضل ممثلة الروسية يوليا بيريسيلد عن دورها فى فيلم التحدى the challenge، وتسلم الجائزة القنصل العام الروسى بالغردقة فيكتور فوربايف، وفاز بجائزة الإخراج الروسى كليم شيبينكو عن فيلم التحدى The challenge.

وذهبت جائزة السيناريو إلى كليم شيبينكو وباكوررادز وإيفان زاموروف ونيليا مالا خوفا من روسيا عن فيلمهما «التحدى» وذهبت الجائزة البرونزية الفيلم الهندى «زهرة» Flower.