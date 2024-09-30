«بيك الباتروس» للفنادق المصرية تستحوذ على ٤ فنادق فى المغرب

كامل أبوعلى رئيس مجلس الإدارة: انتظروا افتتاح فندق «كلوب سانغو» بمراكش فبراير ٢٠٢٥

أعلن رجل الأعمال المصرى، كامل أبوعلى،رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، عن استحواذ المجموعة المصرية على ٤ فنادق فى المغرب خلال العام الجارى، لتزيد بذلك طاقتها الفندقية إلى أكثر من ٢٦٠٠ غرفة فندقية فى المملكة المغربية.

الفنادق الجديدة التى ضمتها المجموعة تشمل «كلوب سانغو» ويضم ٣٤٩ غرفة فى مراكش التى تُعد المدينة السياحية الأولى فى البلاد، إضافة إلى «بالميرا بالاس» و«فندق جولف» بإجمالى ٦٤٠ غرفة فى نفس المدينة، إضافة إلى فندق «قصر الورود» فى مدينة أكادير بـ ٤١٠ غرفة، ويرتقب أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار العام المقبل ٢٠٢٥.

تُعتبر «بيك الباتروس» إحدى أكبر المجموعات السياحية فى مصر ودخلت السوق المغربية فى السنوات الماضية بإجمالى استثمارات حتى الآن ٢٠٠ مليون دولار ولديها حاليًا سبع فنادق ولا زالت تبحث عن فرص استثمارية أخرى فى البلاد بحسب تصريحات كامل أبو على ونوّه أن «المملكة المغربية أرض خصبة للاستثمار السياحى».

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تدير حاليا منتجعات سافوى لو جراند بمراكش وفندق أكوا فن كلوب بمراكش ومنتجع وايت بيتش تاغزوت بأكادير وقد نجحت المجموعة فى العام الماضى فى جلب ١,٤ مليون سائح إلى مصر وبلغ إجمالى ما استقبلته حتى نهاية أغسطس من العام الجارى حوالى مليون سائح وذلك بفضل السياحة الشاطئية التى تتخصص فيها «بيك الباتروس للفنادق» وتخطط لاعتمادها ذات الاستراتيجية فى المغرب.