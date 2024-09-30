حملة ترويجية دولية لمصر احتفالًا بيوم  السياحة العالمى لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافى والتعايش المجتمعى

تحت عنوان «سلام من مصر»، أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة احتفالًا بيوم السياحة العالمى والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة على المنصات المختلفة لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافى والتعايش المجتمعى.

وتتوافق هذه الحملة الترويجية مع المبادرة العالمية التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة والتى تهدف إلى اكتشاف وتعزيز الترابط بين السياحة وتحقيق السلام، والشعار الذى أطلقته المنظمة للاحتفال بيوم السياحة العالمى هذا العام بعنوان «السياحة والسلام».

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تهدف إلى تشجيع المسافرين فى الأسواق المستهدفة للسفر إلى مصر لاستكشاف مقوماتها والاستمتاع بمعايشة التجارب السياحية الثرية والمتنوعة التى تقدمها، حيث يتم من خلال هذه الحملة إبراز مصر كوجهة ترحب بالمسافرين فى إطار من السلام وقبول الآخر، وذلك من خلال استعراض التراث الحضارى والثقافى المتنوع الذى تتمتع به البلاد.

وأضاف أن شعار هذه الحملة يأتى فى ضوء إدراك الهيئة لأهمية وقيمة الثراء والتنوع الثقافى والتاريخى والحضارى الذى تتمتع به مصر، والذى يعد بدوره نِتاج حضارات متعاقبة مترابطة ومنسجمة فى نسيج حضارى واحد ممتد عبر العصور، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتفاهم والتعايش المشترك بين أفراد المجتمع، مؤكدًا على الدور المحورى للسياحة فى تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب والأمم.

وأشارت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، إلى أنه من خلال المحتوى الدعائى للحملة سيتم إرسال عدد من الرسائل الإعلامية للعالم تبرز التنوع الثقافى والحضارى فى مصر والذى يقوم على قيم السلام والتفاهم والتعايش والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع وضيوف مصر من السائحين.

كما ستتضمن الحملة عرض لقطات مصورة للعديد من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة أثناء زياراتهم للمقصد المصري، يعبرون خلالها عن ما لمسوه من أجواء إيجابية وآمنة ومرحبة أثناء تواجدهم فى مصر، كما يشاركون تجاربهم السياحية وتعاملاتهم مع مقدمى الخدمات فى الأماكن السياحية والأثرية المختلفة التى قاموا بزيارتها.

لمشاهدة فيلم الحملة الترويجية الدخول على:

- Ministry of Tourism and Antiquities

Https://www.facebook.com/tourismandantiq

Https://www.instagram.com/ministry_tourism_antiquities

- Experience Egypt

Https://www.facebook.com/eg.experienceegypt

Https://www.instagram.com/experienceegypt