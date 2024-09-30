ماذا بعد؟!

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:29 م 9/30/2024 9:29:20 PM

الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم كانت على موعد مع مباراة تاريخية تجمع بين الشياطين الحمر والقلعة البيضاء فى السوبر الإفريقى عقب حصد المارد الأحمر بطولة إفريقيا بينما حصل لاعبو مدرسة الفن والهندسة على بطولة الكونفدرالية.

على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة شهدنا جميعًا مباراة تتميز بكافة عناصر التفوق من حيث التنظيم والبنية التحتية واستضافة كبار نجوم العالم فى اللعبة وكذلك البث التليفزيونى، لكن كنت أتمنى أن تقام هذه المباراة التاريخية على أرض مصر وفى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة لاستثمار الأحداث الرياضية فى الترويج إنجازات الوطن.

مشهد لا نرغب فى مشاهدته هو حالة التشاجر التى حصلت بين لاعبى الفريقين عقب قرار الحكم الليبى عقب استدعاء الفار احتساب ركلة جزاء لصالح النادى الأهلى فى التصادم الذى حدث للاعب اكرم توفيق فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من المباراة الأمر الذى نتج عنه توقف دام أكثر من عشر دقائق دون فائدة.

رغم أن المارد الأحمر تفوق فى التقدم بهدف إلا أن الزمالك كان الأكثر تفوقًا فى المباراة واستحواذا على الكرة وبالأخص فى وسط الملعب حيث استطاع لاعبو القلعة البيضاء التهديف والتعادل فى منتصف الشوط الثانى مستغلًا الخط الدفاعى للنادى الأهلى وخطف الكرة أمام مرمى محمد الشناوى وحصد التعادل.

كنت أرى أن لاعبى الأهلى فى حالة ثقة زائدة منذ بداية المباراة وكأنهم حاسمون الفوز منذ الدقائق الأولى الأمر الذى نتج عنه غياب التركيز والحماس والاصرار لديهم وفقدان التحدى من أجل الذهاب بكرات خطيرة هجومية إلى المرمى.

جوميز تفوق على كولر حيث استطاع الأول أن يقرأ الملعب منذ بداية المباراة وإدارتها بشكل متناسق وخاصة مع إجراء التبديلات فى الوقت المناسب خير دليل على ذلك نزول منسى الذى جعل من السوبر الإفريقى علامة مسجلة لعام ٢٠٢٤ فى ميت عقبة، ومما لا شك فيه أن زيزو من أحد نجوم الفريق الأبيض وكذلك عواد وبالأخص تصديه لركلة الجزاء الذى جعلت حلم الجماهير الزمالكاوية حقيقة فى الفوز وحصد اللقب.

مما لاشك فيه أن فرحة الزمالك كبيرة وخاصة أن حصد لقب السوبر الإفريقى بعد غياب دام سنوات وإضافة إلى ذلك الفوز على المنافس التقليدى النادى الأهلى.

أرى أن فوز الزمالك على الأهلى فى السوبر الإفريقى سيكون بمثابة نقطة تحول فى مشوار المنافسة الموسم القادم بين الفريقين المصريين فى مختلف البطولات المحلية والقارية.