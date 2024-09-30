الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:24 م 9/30/2024 9:24:39 PM

بعد أن فشل الكيان الصهيونى فى التنبؤ بطوفان الأقصى الذى باغت إسرائيل فى السابع من أكتوبر 2023، حيث استطاع مقاتلو كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التسلل إلى قاعدة أوريم العسكرية ومداهمتها وقتل من فيها، وأخذوا ملفات استخباراتية معهم ومعلومات حساسة وأجهزة ذات قيمة عالية، وانسحبوا من دون أى أضرار فى صفوفهم، إضافة إلى ذلك سيطرت المقاومة على مستوطنات غلاف غزة ساعات عدة، وقتل عدد كبير من العسكريين وأسر العشرات، وبالتالى ترى إسرائيل أن اغتيال نصر الله يجب أن يمثل بداية لوقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، حيث تزعم أنها حققت فى الأيام الماضية إنجازات عسكرية رسمت صورة انتصار لطالما بحثت عنه، والجميع رأى بأم عينه أن الاستراتيجية التى فشلت فى غزة نجحت فى لبنان، بحسب ما كتبت الصحيفة، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى تفاصيل مقالى هذا حيث أنه فى يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024م، شنَّت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية على مقرِّ حزب الله فى بيروت، وأعلن الجيش الإسرائيلى أن نصر الله قُتل فى الغارة، وبعد ساعات أكَّد حزب الله والسلطات اللبنانية وفاة نصر الله، ونعاه الحزب قائلًا:»لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما.»، فمن هو حسن نصر الله؟ هو حسن عبدالكريم نصرالله (1960- 2024 م)، هو الأمين العام الثالث لحزب الله، تولَّى هذا المنصب في 16 فبراير 1992 بعد اغتيال السيد عباس الموسوي على يد إسرائيل، وشغل هذا المنصب حتى اغتياله فى 27 سبتمبر 2024، وفى رأيى لا يمثل اغتيال نصر الله ضربة قاضية لحزب الله؛ المنظمة المغروسة جذورها عميقًا فى نسيج المجتمع اللبنانى، لأن نصر الله نفسه تولى قيادة حزب الله بداية التسعينيات، خلفًا لعباس الموسوى الذى اغتيل بغارة إسرائيلية، صحيح أن إسرائيل ابتهجت باغتيال الموسوى فى ذلك الوقت، وتوقع البعض أن حزب الله سيموت بموت قائده، لكن نصر الله، رجل الدين الشاب فى ذلك الوقت، أثبت أنه أكثر فاعلية من الموسوى، إذ حول الحزب إلى أقوى قوة عسكرية غير نظامية فى العالم، وحزب الله اليوم مختلف تمامًا عما كان عليه فى التسعينيات، وفى السنوات الأخيرة، ترأس مجموعة شبيهة بالجيش يقدر عددها بعشرات الآلاف من المقاتلين وترسانة متطورة قادرة على الوصول إلى أى مكان داخل إسرائيل، وأرى أن حزب الله لن يتراجع بعد مقتل زعيمه، إذ سيحتاج إلى إظهار الصمود فى وجه إسرائيل إذا أراد الاحتفاظ بمصداقيته كأقوى جهة مقاومة فى المنطقة، وللحديث بقية إن شاء الله.

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