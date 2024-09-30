كلام جرئ

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:23 م 9/30/2024 9:23:35 PM

تشهد مصر فى السنوات الأخيرة حركة نشطة نحو تدويل جامعاتها، سعيًا لتعزيز مكانتها على الخريطة الأكاديمية العالمية.. ويهدف هذا التوجه إلى رفع جودة التعليم العالى وتحسين القدرة التنافسية للخريجين فى سوق العمل الدولى، وعودة الريادة للتعليم المصرى فى الأسواق العربية والدولية.. ويتطلب هذا التوجه عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية مرموقة لتبادل الطلاب والأساتذة وإجراء البحوث المشتركة.. استحداث برامج دراسية باللغة الإنجليزية وبرامج مزدوجة الشهادة بالتعاون مع جامعات أجنبية.. والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، خاصة من الدول الأفريقية والعربية.. وتحديث المرافق الجامعية والمختبرات لتتماشى مع المعايير العالمية.. وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتشجيع النشر فى المجلات العلمية الدولية.. وهناك بعض الجامعات ومنها جامعة المستقبل تعمل على تطبيق المعايير العالمية فى جميع برامجها الدراسية واستطاعت الجامعة أن تكون أول جامعة خاصة فى توقيع اتفاق مع جمعية المحاسبين القانونيين بلندن لتأهيل خريجيها لأسواق العمل الدولية، والحصول على شهادة دولية.. وقد شهد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجى الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولى، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية.. وأرى أنه آن الأوان أن تكون مصر بوابة الشرق للسياحة التعليمية وأن تكون فى مقدمة الدول لتقديم أفضل أنواع التعليم الجامعى، ولكى نضمن تحقيق الأهداف المرجوة يجب مواجهة التحديات، ومنها الحاجة إلى موارد مالية كبيرة وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب والأساتذة، وأن تلتزم الدولة بدعم هذا التوجه، معتبرة إياه استثمارًا استراتيجيًا فى مستقبل التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.. وسيكون تدويل الجامعات المصرية خطوة واعدة نحو الارتقاء بمستوى التعليم العالى فى البلاد، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للمعرفة والابتكار.. وللحديث بقية ان كان فى العمر بقية.



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