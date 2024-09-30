أهلي جدة السعودي يهزم الوصل الإماراتي بثنائية في دوري أبطال آسيا

فاز أهلي جدة السعودي على نظيره الوصل الإماراتي، بهدفين دون رد لى ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات (المنطقة الغربية) ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (النخبة).

سجل ثنائية أهلي جدة السعودي رياض محرز في الدقيقة الثالثة وروجيرو إيبانيز في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ويتصدر أهلي جدة جدول ترتيب المجموعة لحين انتهاء الجولة الثانية برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة.

وتلعب بطولة دوري أبطال آسيا (النخبة) الجديدة بطريقة مختلفة، إذ تم تقسيم الـ24 فريقا المشاركين في مرحلة الدوري، إلى مجموعتي شرق وغرب تضم كل منهما 12 ناديا.

ويتأهل من كل مجموعة ثماني فرق فقط مكونين دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات فقط بمرحلة المجموعة الجارية الآن، بواقع 4 مباريات داخل الأرض ومثلهم خارج الأرض.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لكل من بيرسبوليس - الشرطة - الاستقلال - الغرافة (في السعودية) - السد - العين - الريان - الوصل (خارج السعودية).

وكان فريق الأهلي قد استهل مشواره بفوز على برسيبوليس الإيراني بهدف دون رد، كما فاز الوصل بالنتيجة ذاتها على حساب باختاكور الأوزبكستاني.