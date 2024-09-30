ممنوعة من التمثيل بدون أسباب.. القصة الكاملة لأزمة راندا البحيري

أثارت الفنانة راندا البحيري حالة من الجل والدهشة، بعد أن أطلقت صرخة استغاثة على منصات السوشيال ميديا، تناشد فيها الشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية، بالوقوف بجانبها إذ كشفت بأنه يتم محاربتها بشدة وعدم إتاحة الفرصة لها للعمل في الفن مما فرض عليها العديد من الضرائب، معلنة تفكيرها الجاد إلى اعتزال التمثيل.

راندا البحيري

راندا البحيري تستغيث بعد منعها من التمثيل

بدأت القصة عندما تفاجئ الجماهير بمنشور من الفنانة راندا البحيري على موقع إنستجرام، تطلب فيها المساعدة دون شكوى قائلة :" السيد نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد هذا ليس بيان شجب ولا شكوى ولا أي شيء آخر، كل ما في الأمر عرض موضوعي على حضراتكم، لقد حُوربت وتم منعي من العمل بدون إبداء أسباب وبالفعل بعد أكثر من بروفة لأكثر من عمل وأكثر من محاولة لدخولي أعمال فنية بلاقي نفسي فجأة اتشالت منها ومش فيها والعمل بيكمل من غيري، الكلام ده بيحصل بالظبط بقاله أكتر من 7 سنوات وبيحاولوا فيه بقالهم أكتر من 13 سنة بمساعدة أحد الأشخاص خارج المجال الفني، وليس هذا صلب الموضوع أبداً".

راندا البحيري

راندا البحيري تتعرض للضغط منذ 4 سنوات

كشفت راندا البحيري بأنها تتعرض لها نفسية بسبب منعها من المشاركة في الأعمال الفنية، قائلة :" أنا بتعرض بقالي 4 سنين دلوقتي لضغط لا يمكن لواحدة ست تقدر تتحمله لوحدها، أنا مشتكتش ولا خلّيت شكل الفن والفنانين وحش والتزمت الصمت وبقالي سنين بحاول أشتغل في مشاريع، وفيه منها اللي ربنا كرمني فيه ومنها اللي علشان عدم خبرتي الكبيرة آنذاك اتنصب عليا، وكنت طول عمري شخص ماشي صح جداً فيما يخص الأوراق وحق الدولة وضرائبي كلها مدفوعة من 2004، يعني بقالي 20 سنة بدفع الضرائب، وأظن لو أنا شخص مش ماشي صح مع الضرائب كان من زمان هتلاقي حد قال راندا مدفعتش أو معملتش أو كذا وكذا، ومحدش أصلاً يقدر يشكك في حبي الشديد لبلدي ووطنيتي وفي نزاهتي الحمد لله رب العالمين، اكتشفت من فترة أنهم حاطين عليا ضرائب جزافية بالرغم من أني مبشتغلش في التمثيل أصلاً، وكل ما أكلم حد في المبنى بيقولي أصل الممثلين كلهم حصل معاهم كده مش أنتِ بس".

راندا البحيري

وأوضحت: "فوجئت بعد ما المبلغ خلص أولاً بمبنى القيمة المضافة بيكلّمني عايز يدفّعني غرامة بالرغم من إنهم وعدوني مفيش غرامات... والغرامة دي أكتر من المبلغ نفسه اللي بقسّطه بقالي سنتين، ثم اتصال من كذا مأمور ضرائب عامة طالبين مني فحص كل سنين العمل اللي اشتغلتها، أفحص 2006 اللي ورقها بقى لونه أصفر؟، وطالبين أني أدفع من 2006 لحد 2024 يعني 18 سنة ضرايب أنا دافعاهم أصلاً قبل كده، قولتلهم أنا دفعت ده، قالولي مينفعش، قولتلهم إيه هو اللي مينفعش؟، قالولي أصل إحنا واخدين تعليمات أن كل الممثلين يدفعوا أزيد من اللي دفعوه، قولتلهم التعليمات دي منين؟ محدّش رد، وبجد بجد والله ما بطلب شغل أنا أصلًا فقدت الشغف كممثلة ومش عايزه أشوف وش الكاميرا دي تاني، أنا فعلاً كل اللي طالباه إنكم تسيبوني في حالي بس مش أكتر يا أسيادنا أنا عايزه أكمل حياتي في مصر مش عايزه أدوّر على شغل برا ولا عايزة أعيش في حتة تانية، ليه مصمّمين تزقّونا كلنا ندور على حياتنا في حتة تانية وأنا قاعدة هنا".

المتحدة والنقابة تتواصل لحل أزمة راندا البحيري

نشرت راندا البحيري عبر مقطع فيديو يجمعها بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعلقت "مشكلتي مع الضرائب في طريقها إلى الحل، التقيت اليوم مع السيد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وتم الاتفاق على الآتي: تكليف المحاسب القانوني للنقابة بدراسة الملف الخاص بي".