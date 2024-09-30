من هو علي غزلان|وما علاقته بإيقاف تصريح فيلم "أوراق التاروت"

انتشر خلال الساعات الماضية اخبار حول إيقاف تصريح فيلم "أوراق التاروت" بعد استعانة صناعة بمشاركة البلوجر علي غزلان في أحداث العمل.

وتستعرض بوابة الوفد، لمتابعتها خلال السطور التالية معلومات عن البلوجر علي غزلان

مواليد الإسكندرية، تخرج عام 2017 من كلية الطب جامعة إسكندرية.

طبيب عيون ولديه مركز عيون في الإسكندرية.

كان يملك سلسلة مطاعم شهيرة في القاهرة والإسكندرية، وتم إغلاقها بسبب تعرضه للنصب من صديقه، بحسب ما قالته طليقته فرح شعبان في فيديو سابق لها.

خاض على غزلان تجربة التأليف، وشارك في معرض الكتاب 2020 بكتاب مدمن نجاح".

تزوج من ملكة الجمال والبلوجر فرح شعبان في ديسمبر عام 2021.

انفصل عن زوجته في يونيو 2024 بعد زواج دام عامين ونصف.

أول رد من الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت عن مشاركة علي غزلان

وكانت أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت"، توضيحًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان في العمل.

وأوضحت الشركة، أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله.

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان، لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت ترد على نقابة الممثلين

وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.