رئيس طاقة النواب: كلمة السيسي طمأنت المصريين على مستقبل مصر وأمنها القومي

اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب رسائل الرئيس السيسي خلال اجتفالية تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة بمثابة اشادة رئاسية كبيرة بالمصريين وحرصهم الكبير على الوحدة والتماسك والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والانتباه لما يحاك بالمنطقة حيث هو الضمانة لمواجهة التحديات موجهاً كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على جميع القضايا التى تناولها فى كلمته والتى أكدت قدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وشعبها على حماية الأمن القومي المصرى

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس طمأن المصريين على مستقبل بلادهم وأن عملية الاصلاح والتنمية تمر من حسن لأحسن ما يؤكد صوب الرؤية المصرية وذلك رغم الأزمات والتحديات الطاحنة التي تحيط بالمنطقة من كل اتجاه مثمناً صراحة ومكاشفة الرئيس السيسي حول مختلف القضايا مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم الأسباب الحقيقية فى وحدة وتماسك المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وهو ما جعل مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة ليس على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية بل إفشالها ووأدها فى المهد وقبل أن تبدأ الدولة القوية الصامدة المستقرة وسط منطقة مليئة بالحروب والأزمات الطاحنة

ووجه النائب طلعت السويدى تحية قلبية للرئيس السيسى على النجاحات الكبيرة والمبهرة التى حققها لمصر وشعبها فى مختلف المجالات التنموية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم على الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة مهما كانت الظروف الراهنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين